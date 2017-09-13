قبل مباراة ريال مدريد أمام وأبويل نيقوسيا.. رونالدو يتعرض لموقف محرج

قبل مباراة ريال مدريد أمام أبويل نيقوسيا في دوري أبطال أوروبا، تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، لموقف محرج، بعد التصريحات التي أدلى بها المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو.

موقف محرج لرونالدو

وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن البرتغالي مورينيو، قد صرح بأن ماتيتش المنتقل حديثًا لصفوف مانشستر يونايتد، هو من أفضل لاعب تدرب تحت يده، قائلاً “لا يمكنني أن أقول أنَّني كان لدي العديد من اللاعبين أفضل منه في مسيرتي المهنية”.

مورينيو: ماتيتش أفضل لاعب

كشفت الصحيفة، أن مورينيو صرح بأن الصربي نيمانيا ماتيتش هو أفضل لاعب دربه في مسيرته الكروية”، ويعتبر ذلك تجاهل واضح للاعب رونالدو، وخاصة أن اللاعب تدرب تحت يد جوزيه موزينيو في ريال مدريد لثلاث مواسم من قبل.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد خاض أولى مباريا دوري أبطال أوروبا أمام بازل السويسري، والتي أنتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف نظيفة،بينما يخوض نادي ريال مدريد تحت قيادة مديره الفني زين الدين زيدان فيخوض مباراته اليوم أمام أبويل القبرصي، في لقاء سهل نسبيًا للميرنجي.