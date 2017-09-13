مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الترجي

استقر حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي على الدفع الدفع بجونيور أجايي لاعب الفريق في خط الهجوم أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل، رغم أنه كان قد صنف وليد أزارو المهاجم رقم 1 في القلعة الحمراء للموسم الجديد.

جونيور أجايي مهاجم الأهلي أمام الترجي

ويلتقي الأهلي الترجي يوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وينوي حسام البدري عدم الاعتماد علي وليد أزارو في خط الهجوم لعدم انسجامه مع الفريق هو ما ظهر خلال مباراة طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع الطلائع 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام في افتتاح المسابقة المحلية، وهي المباراة التي سربت القلق للجهاز الفني من تراجع مستوى أزارو خاصة أن الجماهير بدأت أيضًا تصب غضبها على الجهاز من مشاركته واستبعاد عماد متعب من الحسابات نهائيًا.

وصنع عماد متعب هدفًا في مباراة الأهلي الودية الأخيرة أمام الجونة قبل موقعة الترجي، وهو ما جعل الجماهير تطمئن على قدرته على المشاركة والتألق مع الأهلي ولو في شوط واحد على الأقل في كل مباراة خاصة أنه يمتلك الخبرة بخلاف المهاجمين الحاليين.