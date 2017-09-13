ذكرت صحيفة الشروق التونسية، أن النادي الأهلي تحت قيادة مديره الفني حسام البدري، يلجأ للحرب النفسية قبل مباراته المرتقبة أمام الترجي التونسي في دور ربع النهائي بدور أبطال أفريقيا.

صحيفة تونسية: الأهلي يحشد جمهوره أمام الترجي

وأضافت الصحيفة، أن مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش في الجولة الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهاء بالتعادل أمام النادي العسكري، تثبت أن الفريق الأحمر ليس في أفضل حالاته، مشيرة إلى أن القلعة الحمراء ستلجأ إلى الاعتماد على الجمهور، أمام الترجي التونسي، وأن مسئولو القلعة الحمراء سيحشدوا ما يقرب من 20 ألف متفرج.

صحيفة تونسية: البدري وشوبير تحدثوا بطريقة غير لائقة

وأشارت الصحيفة أن حسام البدري، والإعلامي أحمد شوبير، تعمدا الحديث عن الهدف الذي سجله لاعب الترجي التونسي«مايكل اينرامو» باليد في الشباك «الأهلاوية»، مؤكدة على أن الحديث كان بطريقة مستفزة وغير مبررة.

وأوضحت الصحيفة، أن الشوط الأول من مباراة الأهلي، والترجي شهدت تسجيل باليد من اللاعب محمد فضل، موضحة أن الأهلي، يلجأ إلى الخطابات الاستفزازية.

يذكر أن النادي الأهلي، يواجه الترجي التونسي، مباراة الذهاب يوم السبت المقبل 16 سبتمبر، في دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، ويواجه مباراة الإياب يوم 23 سبتمبر.