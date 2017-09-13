طبيب الأهلي يوضح مصير “الحاوي” من المشاركة في مباراة الترجي

قال خالد محمود ، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يعاني من كدمة في الركبة، وسيخضع لأختبار طبي على هامش مران الفريق غداً لتحديد مصيره في المشاركة مع الفريق.

سليمان يتعرض للإصابة في مباراة الجيش

وليد سليمان كان قد تعرض لإصابة في الركبة، أثناء مشاركته في مباراة طلائع الجيش، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

واشتكي سليمان من آلام في الركبة أثناء مشاركته في مران الفريق أمس، الأمر الذي دفع طبيب الأهلي لإراحته من مران اليوم، خوفاً من تفاقم الإصابة عليه قبل مواجهة الترجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً عقب المران المسائي للفريق غداً الخميس، بالإسكندرية، قبل المواجهة المرتقبة.

يذكر أن المباراة ستشهد تواجد 30 ألف مشجع حتى الآن.