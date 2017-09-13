الأهلي يطبع 10 آلاف تذكرة زيادة لمواجهة الترجي التونسي

قررت إدارة المبارايات بالنادي الأهلي، طبع 10 آلاف تذكرة زيادة لمباراة الترجي التونسي ، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

مسئولو الأهلي قد ارسلوا خطاب رسمي للاتحاد المصري، يطالبون فيه زيادة أعداد الجماهير في مباراة الترجي التونسي من 30 ألف بدلًا من 20 ، ولم تاتي الموافقة حتى الآن (التفاصيل)

وعلم أخبار الأهلي أن الأهلي سيحصل على الموافقة الأمنية خلال أيام قليلة، بزيادة أعداد الجماهير في مباراة الترجي التونسي، لاسميا وان المباراة من طرف واحد.

ويضغط مسئولو الأهلي على أعضاء مجلس اتحاد الكرة، من أجل الحصول على الموافقة الأمنية، لاسيما وأن المباراة تعد عنق زجاجة للأهلي ، ويحتاج للفوز بها بنتيجة جيدة من أجل الراحة في مباراة الإياب بتونس.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته غداً الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ومن ثم يغادر الفريق إلي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب ، استعدادا للمواجهة الهامة والتي تحدد مصير الأحمر في البطولة الإفريقية.