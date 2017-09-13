المسابقات تغرم عبد الحفيظ 20 ألف جنيه بسبب حكم مباراة الجيش

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، توقيع غرامة مالية على سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، قدرها 20 ألف جنيه.

وجاء سبب توقيع الغرامة، بسبب اعتراض سيد عبد الحفيظ على لجنة الحكام ، بداعي أنها لم تحسن اختيارها في حكم مباراة الفريق مع طلائع الجيش.

كان أحمد حمدي ، حكم مباراة الاهلي وطلائع الجيش قد تغاضي عن احتساب ثلاث ركلات جزاء للأهلي، واعترف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام ، بخطأ الحكم ولكن منع التجاوز في حقه من قبل سيد عبد الحفيظ.

سيد عبد الحفيظ ينتقد لجنة الحكام

كان عبد الحفيظ، قد انتقد لجنة الحكام ، بعد اختيارها حكم تحت التمرين لإدارة مباراة فريقه امام طلائع الجيش في إطار الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

يذكر أن المباراة قد انتهت بالتعادل الإيحابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.