بالفيديو.. مرتضي منصور مهاجماً سيد عبد الحفيظ: هقطع لسانك!

شن المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي.

وقال منصور، خلال فيديو بثته قناة نادي الزمالك عبر اليوتيوب، ” سيد عبد الحفيظ قال إن الحكم تعمد عدم احتساب 3 ركلات نرجيح في مباراتنا أمام طلائع الجيش ، لصالح المنافس، أنا لم أعلم حتى الآن إذا كان يتحدث على منافسه طلائع الجيش ولا الزمالك وإذا كان الزمالك “هقطع لسانه”.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، ” حذرت عصام هبد الفتاح ، رئيس لجنة الحكام ، خلال جلستي معه، بانه إذا تعرضنا لظلم في أي مباراة مقبلة، ولم تقرر إيقاف حكم المباراة وقتها سوف اجعله موسماً أسوداً على الكل”.

وتابع، ” سيد عبد الحفيظ “الإخواني” كويس أنه قاعد في وسطنا أصلًا، ولكن لا يجوز أن يسخر من الحكام المصريين، مشيراً إلي أنني أدعم لجنة الحكام لكي يكون موسماً خالي من الصدام بين الأندية”.

يذكر أن لجنة الخكام برئاسة عصام عبد الفتاح، قررت إيقاف الحكم أحمد حمدي ، الذي أدار مباراة الأهلي وطلائع الجيش.