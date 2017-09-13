صلاح جاهز للمشاركة أمام إشبيلية اليوم

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء،أن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بات جاهزاً للمشاركة في مباراة فريقه أمام إشبيلية المقرر لها مساء اليوم.

وقالت صحيفة ليفربول إيكو ، صباح اليوم الأربعاء، إن محمد صلاح شارك في تدريبات الفريق اليوم ، بعد أن تعافى من الاتهابات الحلق، ومن المقرر أن يشارك صلاح في التشكيل الأساسي بجوار ساديو ماني وفيرمينيو.

وكان صلاح قد غاب عن مران الفريق أمس بعد أن منحته الطبيبة فترة راحة قصيرة خوفاً من تفاقم الإصابة عليه.

آس الإسبانية تحذر من خطورة صلاح وماني

ومن جانبه حذرت صحيفة آس الإسبانية من خطورةالثنائي محمد صلاح وسايدو ماني، لاسميا بعد حصولهما على جوائز أفضل ثنائي في الشهر.

وقالت الصحيفة إن سايدو ماني الذي توج بجائزة افضل لاعب في الدوري الإنجليزي “البريميرليج” مع وجود محمد صلاح يشكلان خطورة قوية على مرمي اشبيلية والدفاع سيواجه صعوبة في إيقافهما خلال هذه المواجهة.

وشارك محمد صلاح مع الريدز أمام هوفنهايم في إطار الدور التمهيدي المؤهل إلي دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.