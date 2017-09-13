خزينة نادي المقاولون العرب تنتعش بسبب النني وصلاح

قال محمد عادل، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، إن خزينة النادي سيدخل لها مبلغ قدره 50 مليون جنيه، قيمة حق رعاية الثنائي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي و محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي.

وأضاف عادل خلال تصريحاته لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، ” إن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تنص لوائحه على حصولنا نحو 5 % من قيمة عقد الثنائي محمد صلاح ومحمد النني، وذلك في البند الذي وضعه مسئولو الاتحاد الدولي والذي ينص على احقية الأندية في الحصول على 5 % من قيمة العقد ، على هدد السنوات التي قضاها اللاعب في هذا النادي”.

كان محمد صلاح قد انتقل من المقاولون العرب إلي بازل السويسري ومن بازل إلي تشيلسي الإنجليزي ومنه إلي فيورنتينا الإيطال على سبيل الإعارة ومنه إلي روما الإيطالي إعارة أيضا واخيراً وليس أخراً إلي ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت 42 مليون يورو بالإضافة إلي 8 مليون كحوافز.

وعلى الجانب الأخر انتقل محمد النني من المقاولون إلي بازل السويسري في نفس العام الذي انتقل فيه صلاح، ومنه إلي أرسنال الإنجليزي.