تعرف على موعد طرح تذاكر مباراة مصر والكونغو

كشف العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن موعد طرح تذاكر مباراة مصر و الكونغو المقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال سويلم خلال تصريحات صحفية، ” إن تذاكر المباراة سوف تطرح يوم 3 أكتوبر المقبل أي قبل المباراة بخمسة أيام من أجل توفير مدة أطول للجمهور في الحصول على تذكرة المباراة”.

وأضاف المدير التنفيذي للجبلاية، ” إنه من المقرر أن يتم طباعة 60 ألف تذكرة و 10 آلاف دعوة كما حدث في مباراة أوغندا، على أن يكون سعر التذكرة الموحدة 75 جنيه بينما تذكرة الدرجة الأولي 200 جنيه”.

مصر على بعد خطوة من تحقيق حلم المونديال

في حالة فوز المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي في موقعة الثامن من أكتوبر بالأضافة إلي تعثر المنتخب الأوغندي أمام غانا سيتأهل منتخبنا الوطني رسمياً إلي كأس العالم 2018 بروسيا.

يذكر أن منتخب مصر قد حقق فوزاً ثميناً على نظيره الأوغندي بهدف نظيف جعله في صدارة المجموعة، ياتي بعده المنتخب الأوغندي برصيد 7 نقاط.