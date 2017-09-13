أحمد ناجي يوضح من هو الحارس الأول للمنتخب؟

كشف أحمد ناجي ، مدرب حراس مرمي المنتخب الوطني، عن الحارس الأول للفراعنة خلال الفترة الحالية.

وقال ناجي خلال تصريحات لبرنامج ستاد الهدف، ” إن جميع الحراس لديي بمثابة الحارس الأول، فإذا قمت باختيار أى حارس عشولئي لن اكون قلق على حراسة منتخبنا الوطني”.

وأضاف مدرب حراس الفراعنة،” عصام الحضري كان الحارس الثالث في بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في الجابون، وأبلغته بذلك، ولكن يشاء القدر بأن يكون الحارس الأول طوال البطولة بعدما أصيب الثنائي أحمد الشناوي و سريف إكرامي مع العلم أن الشناوي كان الحارس الأول للمنتخب في البطولة”.

وتابع، ” الامثلة كثيرة فالحضري كان الحارس الأول للمنتخب أمام أوغندا وشريف إكرامي كان الأول أمام تونس والشناوي كان الحارس الأول في البطولة الإفريقية كما ذكرت مسبقاً”.

وأوضح، ” لاصح للاستغناء عن هيكتور كوبر، قطعنا مسافة طويلة نحو تحقيق حلم المونديال وعلى بعد خطوة من تحقيق الحلم، فلماذا يرحل الرجل”.

وأختتم قائلًا، ” كلنا ثقة في المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري، فهو يدعمنا باستمرار”.