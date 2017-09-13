كرم كردي عن جلسة حساب كوبر: لماذا هل أخفق؟

نفى كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ما تردد في الساعات الماضية حول عقد أعضاء الجبلاية جلسة من أجل محاسبة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني.

وواجه الأرجنتيني هيكتور كوبر وجهازه الفني، هجوم من قبل الجماهير المصرية و نجوم الكرة المصرية بعد تراجع أداء المنتخب الوطني لاسميا أمام الفرق الضعيفة (رضا عبد العال يهاجم كوبر)

وقال كردي خلال تصريحاته لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، ” لم نفكر في عقد جلسة لمحاسبة كوبر، وعلى أي أساس سنحاسبه هل هو أخفق؟.. ، الرجل يؤدي واجبه على أكمل وجه”.

وأضاف عضو الجبلاية، ” أتمني من وسائل الإعلام الوقوف بجوار المنتخب وجهازه الفني من أجل تحقيق حلم الـ90 مليون مصري والصعود إلي كأس العالم”.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الكونغولي يوم 8 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وفي حالة فوز المنتخب على الكونغو وتعثر أوغندا أمام المنتخب الغاني، يصعد المنتخب الوطني رسمياً إلي كأس العالم.