إبراهيم سعيد: لهذا السبب يتفوق الأهلي على الزمالك

يرى إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن حديث لاعبو الأهلي مع بعضهم باستمرار وتوجيهتهم هو السبب الرئيسي لتفوقهم على لاعبي الزمالك من وجهة نظره.

وقال سعيد خلال تصريحاته عبر قناة سي بي سي إكسترا، ” إن لاعبي الأهلي دائما ما يوجهون لبعض النصائح بإستمرار وهذا سر نجحهم عن لاعبي نادي الزمالك”.

لايوجد مهاجم في مصر سوى عماد متعب

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق، ” مصر لا تملك إلا مهاجم واحد فقط الآن، وهو عماد متعب وعلى مسئولو الأهلي تقدير ذلك والاستفادة من قدراته”.

وتابع، ” أعجبت بطريقة و شخصية حسام البدري مع اللاعبين، ولكن أطالبه أن يحاول يبتسم قليلًا من الوقت”.

وأوضح، ” محمود الخطيب سيفوز في انتخابات الأهلي المقبلة، فهو معشوق لدي جماهير القلعة الحمراء، وأنصح المستشار مرتضي منصور بعدم الظهور في الإعلام”.

وأوضح، ” عرض على قيادة نادي درجة ثالثة في إيطاليا ولكني رفض من أجل الاستمرار مع نادي جولدي، ولكن قريباً ستروني في نادي عالمي”.

وأختتم قائلًا، ” أطالب بإنهاء أزمة محمد أبو تريكة، فهو قيمة وقدم الكثير لمصر”.