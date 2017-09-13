الأهلي: طالبنا زيادة عدد الجماهير في مباراة الترجي ولكن!

قال اللواء شرين شمس ، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه انتظر الكثير من أجل الحصول على الموافقة الأمنية لزيادة عدد الجمهور في مباراة الترجي التونسي وبكن بدون جدوي.

الأهلي على موعد لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا (البدري يؤجل معسكر الإسكندرية)

وأضاف شمس خلال تصريحاته على قناة النادي الاهلي، ” طالبنا بزيادة أعداد الجماهير في مباراة الترجي التونسي، إلي 80 بدلًا من 60 ألف مثلما حدث في مباراة أوغندا، ولكن الآمن تأخر في الرد ليبلغنا اليوم بموافقته على 60 ألف فقط”.

وتابع، ” قمنا بإصدار بطاقات الجمهور تسهيلًا على جمهورنا ، ولكن دائما ما تتأخر الموافقات الأمنية، لذلك طبعنا 20 ألف تذكرة وتم بيعهما “.

وأردف، ” نسعي دائما لتقديم خدمة جيدة لجمهور الأهلي العظيم، مشيراً إلي أنني أثق في الجمهور الذي سيتواجد في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم السبت وإنه سوف يكون سبب رئيسي في تحقيق الفوز المريح قبل الذهاب إلي تونس”.