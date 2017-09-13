البدري ينفى شائعة رحيله

نفى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخراً حول رحيله إلي بعض الأندية السعودية.

وقال البدري خلال تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي، ” لماذا تصدر بعض المواقع والصحف هذه الشائعة الآن، ونحن مقبلين على مباراة هامة خلال أيام”.

الأهلي يواجه نظيره الترجي يوم السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا (البدري يؤجل معسكر الإسكندرية)

وأضاف المدير الفني للأهلي، ” شئ مؤسف عندما تجد أحد الجرائد القومية هي التي تصدر هذه الإشاعات المغردة والتي من شأنها زعزعة استقرار الفريق قبل مواجهة الترجي الهامة”.

وتابع البدري، ” أقول لهؤلاء ابحثوا عن لعبة أخري، جمبع اللاعبين والفريق والجهاز الفني يركزون على مباراة الترجي من أجل إسعاد الجماهير”.

وأوضح ، ” كيف لي أن أرحل بعدما قمت بتجديد عقدي مع النادي، في وجود أعضاء مجلس الإدارة، وأمام الجميع، هذا كلام لا يصدقع عقل”.

وأختتم قائلًا، ” هذه الشائعات لم تقلل من عزيمتنا نحو استكمال المشوار و استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا”.