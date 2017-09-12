ميسي يسجل ثنائية في شباك بوفون

أضاف ليونيل ميسي لاعب برشلونة الهدف الثاني له والثالث لفريقه أمام يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للاندية المشاركة في بطولة دوري أبطال اوروبا.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة 69 من المباراة بعدما سجله هدفه الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بينما سجل إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة هدف فريقه الثاني في الدقيقة 56 من عمر اللقاء

وأعلن ايرنستو فالفردي، عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوفي، وجاء كالاتي:

“تيرشتيغن ، سيميدو ، بيكيه ، أومتيتي ، البا ، راكيتيتش ، بوسكيتس ، إنيستا ، ديمبلي ، سواريز ، ميسي”

أما الايطالي أليجري، المدير الفني للبيانكونيري، استعان بتشكيل مكون من:

“بوفون ،دي تشيليو ، بارزالي ،بن عطية ،ساندرو ،ماتويدي ، بيانتيتش ،بينتانكور ،كوستا ، ديبالا ، هيغواين”.

مواجهة اليوم عي الثالثة للفريقين خلال هذا الموسم، حيث التقيا في نفس البطولة النسخة الماضية، في ربع النهائي، ونجح البيانكونيري، في إقصاء الفريق الكتالوني، ويصل إلى النهائي ويخسر على يد ريال مدريد المتوج بالبطولة عامين متتاليين.

برشلونة يسعى للثأر في مباراة اليوم، كما أن سيستغل عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل عليه مهمة مباراة الإياب.

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