ميسي يهز شباك بوفون لأول مرة في تاريخه

تمكن ليونيل ميسي لاعب برشلونة من هز شباك جانلويجي بوفون حار يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للاندية المشاركة في بطولة دوري أبطال اوروبا هذا الموسم.

وبهذا الهدف كسر ميسي عقدة عدم التسجيل في شباك بوفون بعد أن فشل في التسجيل في الثلاث مواجهات الماضية بدوري الأبطال.

وأعلن ايرنستو فالفردي، عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوفي، وجاء كالاتي:

“تيرشتيغن ، سيميدو ، بيكيه ، أومتيتي ، البا ، راكيتيتش ، بوسكيتس ، إنيستا ، ديمبلي ، سواريز ، ميسي”

أما الايطالي أليجري، المدير الفني للبيانكونيري، استعان بتشكيل مكون من:

“بوفون ،دي تشيليو ، بارزالي ،بن عطية ،ساندرو ،ماتويدي ، بيانتيتش ،بينتانكور ،كوستا ، ديبالا ، هيغواين”.

مواجهة اليوم عي الثالثة للفريقين خلال هذا الموسم، حيث التقيا في نفس البطولة النسخة الماضية، في ربع النهائي، ونجح البيانكونيري، في إقصاء الفريق الكتالوني، ويصل إلى النهائي ويخسر على يد ريال مدريد المتوج بالبطولة عامين متتاليين.

برشلونة يسعى للثأر في مباراة اليوم، كما أن سيستغل عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل عليه مهمة مباراة الإياب.

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