البدري يقرر تأجيل معسكر الإسكندرية.. تعرف على التفاصيل!

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل السفر إلي الإسكندرية للدخول في معسكر استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

الأهلي سيواجهة نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

كان من المقرر أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً في برج العرب بالإسكندرية غداً الأربعاء، ولكن تم تأجيله لبعد غداً الخميس عقب المران المسائي المقرر له في الخامسة عصراً على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

فتحي يتعرض لكدمة خفيفة في مران اليوم

تعرض أحمد فتحي لكدمة خفيفة في مران اليوم، بعدما أشترك مع زميله النيجيري جونيور أجايي، ومن ثم غادر الملعب خوفاً من تفاقم الإصابة.

ومن جانبه شهد المران تألق الثنائي مؤمن زكريا و المغربي وليد أزارو، حيث قاموا بالتسديد على المرمي من خارج خط الـ18 ونجحوا في التسجيل، تحت إشراف الكابتن سيد معود المدرب المساعد للفريق.

يذكر أن الأهلي قد تعادل أمام نظيره طلائع الجيش إيجابياً بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الممتاز.