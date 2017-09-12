مدرب ليفربول يكشف مرض صلاح وسبب تغيبه عن المران

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن سبب تغيب محمد صلاح لاعب الفريق عن مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة اشبيلية في دور مجموعات دوري ابطال أوروبا غد الأربعاء.

صلاح يعاني من التهاب في الحلق

وأكد كلوب أنا للاعب كان يعاني من التهاب في الحلق حسب ما صرح به طبيب الفريق لذلك فضل كلوب عدم مشاركته في المران لإراحته.

وصرح كلوب أن اللاعب سيشارك غدا في مران الفريق الصباحي قبل مواجهة اشبيلية.

من ناحية أخرى يصل صلاح إلى معسكر الفراعنة، الأول من أكتوبر، من أجل الاستعدادا لمباراة الكونغو والتي من المقرر أن تقام يوم 8 أكتوبر، على استاد برج العرب.

ويلتقي الفراعنة مع نظيره الكونغو، يوم 8 أكتوبر، على ملعب الجيش باستاد برج العرب، في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 .

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بعد فوز في ثلاث مباريات، وهزيمة في مباراة واحدة، يليه أوغندا برصيد 7 نقاط، ثم غانا برصيد 9 نقاط، بينما ينزيل المجموعة منتخب الكونغو برصيد نقطتين.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الصعود إلى كأس العالم روسيا 2018، بفوز على الكونغو، ويحتاج أيضاً إلى فوز غانا على أوغندا في المباراة التي من المقرر أن تقام يوم 7 أكتوبر.