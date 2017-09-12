مرتضى منصور : أخطاء الحكام واردة وعلينا تقبلها

علق رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور ، حول الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وطلائع الجيش، يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلاً منهما، واعتراض الأهلي على حكم المباراة أحمد حمدي، وعدم احتسابة ركلتي جزاء للنادي الأهلي، واحتسابه ركلة جزاء للنادي العسكري مشكوك في أمرها.

تصريحات مرتضى منصور على حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أوضح رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، أن أخطاء الحكام خلال المباريات واردة وعلى الجميع أن يتقبلها.

طلب هام من مرتضى منصور

وأشار مرتضى منصور، في تصريحات إذاعية لملعب ميجا اف ام، أنه طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بعدم تكليف الحكام الصغار بإدارة مباريات الأهلي والزمالك، لأن أي خطأ من حكم صغير يكون غير مقبولا، تماما مثلما تكون الأخطاء غير مقبولة من الحكم المصري عكس الأجنبي.

وقال: “علينا أن نتفق على بروتوكول للتعامل مع أخطاء الحكام، فإما أن الأخطاء جزء من متعة كرة القدم، أو نحاسب الحكام”.

يذكر أن الأهلي قدم اعتراضًا رسميًا على حكم مباراته أمام الجيش، بسبب عدم احتسابه ركلتي جزاء صحيحتين، كانتا كفيلة بإنهاء اللقاء لصالح الفريق الأحمر.