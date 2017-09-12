استعدادًا لمواجهة الترجي.. تعليمات خاصة لـ”عاشور”

حرص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه بعض التعليمات لحسام عالشور، لاعب وسط الفريق الاحمر، خلال المران الذي أقيم منذ قليل على مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وشهد المران، توجيه البدري بعض التعليمات لثنائي خط الوسط حسام عاشور، وعمرو السولية، بضرورة التركيز على تسليم واستلام الكرة بشكل جيد وسريع خاصة للاعبى الهجوم والأطراف.

لاعبو الأهلي يستعدون لمواجهة الترجي السبت المقبل

وانتظم لاعبو الأهلي في المباراة وانضم الأساسيون للتدريبات الجماعية، بعد الراحلة التي حصولا عليها عقب مباراة طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري.

وكان الفريق الاحمر قد خاض مباراة ودية امس أمام الجونة، وحرص البدري، على الوقوف على الحالة البدنية والفنية لدكة البدلاء، بالإضافة إلى مشاركرة بعض الصفقات الجديدة أبرزها كان الوافد الجنوب أفريقي باكابماني مشامبي “باكا”، والذي سجل هدفين خلال المباراة التي فاز بها الفريق الاحمر بسداسية دون رد.

يذكر أن الاهلي سيواجه الترجي يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب، على ان يقام لقاء الاياب في رادس يوم 23 سبتمر الجاري.