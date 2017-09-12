حسام البدري: لم نطلب أسماء معينة لتحكيم مباراة الأهلي والترجي

أكد المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، أنه لم يطلب أسماء معينة لإدارة مباراة الأهلي والترجي ، والذي من المقرر أن يقام السبت 16 سبتمبر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

تصريحات هامة من حسام البدري بشأن حكام مباراة الأهلي والترجي

وأوضح البدري، خلال تصريحاته، لوسائل إعلام تونسية، أنه طالب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو حسن اختيار الحكام لمواجهتي الذهاب والإياب، مشيرا إلى أن هذا الطلب كان من فترة طويلة، وذلك خشية تكرار ما حدث في لقاء 2010 بين الفريقين، وذلك ولأن الأهلي يحمل ذكرى غير طيبة أمام الترجي في نفس البطولة عام 2010، عندما فاز الفريق التونسي بهدف من لمسة يد واضحة لإينرامو.

تعرف على حكام مباراة الأهلي والترجي

يذكر أن الإتحاد الأفريقي أعلن أسماء الحكام المقررين لإدارة لقائي الأهلي والترجي التونسي في دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق مباراة الذهاب يوم 16 من الشهر الجاري ويدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة الحكم مالانج دييوهيو، وجبرائيل والحاج ماليك كمساعدين وماجيت نداي حكمًا رابعًا، بجانب مراقب المباراة الغاني فريدريك كرينستيل.

وتقام مباراة الإياب على ملعب «رادس»، يوم 23 سبتمبر، طاقم تحكيم كاميروني لمباراة الإياب، بقيادة أليوم نيانت، ويساعده إيفرست ونجوج، والمراقب السوداني أسامة المنان.