يصل نجم منتخب محمد صلاح ، والمنضم حديثا إلى ليفربول الإنجليزي، إلى معسكر الفراعنة، الأول من أكتوبر، من أجل الاستعدادا لمباراة الكونغو والتي من المقرر أن تقام يوم 8 أكتوبر، على استاد برج العرب.

محمد صلاح والنني في تدريبات المنتخب

وينضم محمد صلاح إلى معسكر الفراعنة، برفقة زميله محمد النني، لاعب نادي الإرسنال الإنجليزي، والذي يعتمد عليهم المدير الفني للفراعنة الأرجنتيني، هيكتور كوبر، في مباريات المنتخب، وخاصة بعد تألقهم في المباريات السابقة.

موعد مباراة مصر والكونغو

ويلتقي المنتخب الوطني، مع نظيره الكونغو، يوم 8 أكتوبر، على ملعب الجيش باستاد برج العرب، في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 .

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بعد فوز في ثلاث مباريات، وهزيمة في مباراة واحدة، يليه أوغندا برصيد 7 نقاط، ثم غانا برصيد 9 نقاط، بينما ينزيل المجموعة منتخب الكونغو برصيد نقطتين.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الصعود إلى كأس العالم روسيا 2018، بفوز على الكونغو، ويحتاج أيضاً إلى فوز غانا على أوغندا في المباراة التي من المقرر أن تقام يوم 7 أكتوبر.