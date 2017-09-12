عبد الفتاح يدافع عن حكم الأهلي والجيش: بطل الريمونتادا لم يتعرض للإيقاف

استمر عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في الدفاع عن الحكام المصريين رافضا إيقاف أحمد حمدي حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأخيرة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

عبد الفتاح: بطل موقعة برشلونة وباريس سان جيرمان لم يتم إيقافه

وقارن عبد الفتاح أخطاء حمدي وحكم لقاء برشلونة وباريس سان جيرمان في ثمن نهائي أبطال أوروبا الموسم الماضي عندما فاز البرسا بسداسية مقابل هدف وحيد.

وأكد عبد الفتاح أنه رغم أخطاء الحكم وصعود برشلونة بدلا من سان جيرمان فإن الاتحاد الأوروبي رفض إيقافه.

ورفض عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إهانة الحكام المصريين وصرح عبر برنامج المقصورة بقناة دي إم سي سبورتس من قبل، قائلا “لن نسمح بإهانة التحكيم، من لايثق في الحكام المحليين يطلب حكام أجانب لمبارياته”.

وتساءل “لماذا توريط التحكيم في الصراعات بين الأندية الكبيرة؟”.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي، أصدرت خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تؤكد خلاله على ضرورة التركيز على اختيار الحكام “الكفء” المكلفين بإدارة مبارياته خلال الفترة المقبلة من الدوري، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأحمر مع نظيره طلائع الجيش أمس.