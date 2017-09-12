التشكيل الرسمي لفريق برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال

يستضيف ملعب كامب نو، في التاسعة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء، مباراة هامة تجمع بين فريقي برشلونة الإسباني، ويوفنتوس الايطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للاندية المشاركة في بطولة دوري أبطال اوروبا هذا الموسم.

وأعلن ايرنستو فالفردي، عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوفي، وجاء كالاتي:

“تيرشتيغن ، سيميدو ، بيكيه ، أومتيتي ، البا ، راكيتيتش ، بوسكيتس ، إنيستا ، ديمبلي ، سواريز ، ميسي”

أما الايطالي أليجري، المدير الفني للبيانكونيري، استعان بتشكيل مكون من:

“بوفون ،دي تشيليو ، بارزالي ،بن عطية ،ساندرو ،ماتويدي ، بيانتيتش ،بينتانكور ،كوستا ، ديبالا ، هيغواين”.

مواجهة اليوم عي الثالثة للفريقين خلال هذا الموسم، حيث التقيا في نفس البطولة النسخة الماضية، في ربع النهائي، ونجح البيانكونيري، في إقصاء الفريق الكتالوني، ويصل إلى النهائي ويخسر على يد ريال مدريد المتوج بالبطولة عامين متتاليين.

برشلونة يسعى للثأر في مباراة اليوم، كما أن سيستغل عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل عليه مهمة مباراة الإياب.

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