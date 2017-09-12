بعد أزمة مباراة الأهلي والجيش.. تعرف على موعد تطبيق ” حكم الفيديو “

أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سيف زاهر ، عن موعد تطبيق حكم الفيديو ، في مباريات الدوري المصري في نسحته الـ59.

موعد تطبيق حكم الفيديو

وأوضح سيف زاهر، خلال مداخلة هاتفية لإذاعة “شعبي إف إم”، أن تطبيق حكم الفيديو، سيكون قريباً في مصر،موضحاً أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة في تحرك هناك فعلي لتطبيق تنقنية الفيديو لمباريات الدوري.

رئيس لجنة الحكام: الفيفا لم يرسل موافقته بشأن حكم الفيديو في الدوري المصري

وأشار، أن الهدف من استقدام تقنية الفيديو في المباريات المحلية، وذلك من أجل تحسين أوضاع التحكيم في المسابقة ، وخاصة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والجيش في الدوري المصري، بعد الأخطاء التي وقع فيها أحمد حمدي حكم المباراة.

ومن جانبه، أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، أنه لا يمكن تطبيق خاصة الفيديو في المباريات إلا بعد موافقة الفيفا، موضحاً أنه أرسل للاتحاد الدولي طلبا لتطبيق خاصية الفيديو من بداية الموسم الجاري.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، استخدم تقنية الفيديو في مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري، ولكنها لم تظهر بالصورة المطلوبة أمام الجميع.