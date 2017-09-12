” الخطيب رئيسا للأهلي ” يتصدر تويتر

دش مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج باسم ” الخطيب رئيسا للأهلي ” ، وذلك بعد إعلان محمود الخطيب “بيبو” ترشحه رسمياً لرئاسة النادي الأهلي، والمزمع عقدها في شهر نوفمبر القادم.

الخطيب رئيسا للأهلي يتصدر قائمة تويتر

وبدأ مستخدمو تويتر في التفاعل مع الهاشتاج، الذي تصدر قائمة الأكثر تداول، وقال أحد متابعي تويتر “بيبو، بيبو يا سلام يا خطيب .. بيبو، بيبو الله يا خطيب”، الخطيب_رئيسا_للاهلي احلى خبر سمعته السنه دي، بينما علق شخص آخر الخطيب_رئيسا_للأهلي ان شاء الله ثقتنا فى الله كبيره انك قادر على عوده قلعه المبادئ لمكانه الطبيعى، وغرد شخص آخر قائلاً “عن كمية السعاده اللي الواحد فيها بمجرد ترشح الخطيب”

بيان محمود الخطيب بشأن ترشحه للانتخابات الأهلي

يذكر أن محمود الخطيب أصدر بياناً أعلن فيه ترشحه رسمياً للانتخابات النادي الأهلي

” تكليفًا من أعضاء وعشاق نادينا العريق “الأهلى”.. واحترامًا وتقديرًا لمخاوف أعضاء النادى المشروعة على قيم ومبادئ وتقاليد “الأهلي” الراسخة المتوارثة.. ونزولًا على رغبة عامة للأهلاوية.. وحسمًا لأى جدل.. قررت وزملاء لى الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي في الانتخابات التي باتت إلزامية بحكم القانون والمقرر الانتهاء منها قبل الثلاثين من نوفمبر المقبل”.

الأمر لله أولًا.. ولأعضاء النادي ثانيًا.. بأن يتولى الأصلح إدارة نادينا الحبيب “الأهلي”.