لماذا لم يعلن “طاهر” ترشحه لانتخابات الأهلي حتى الآن؟

انطلق الموسم الانتخابي داخل أروقة النادي الأهلي، ويبدو أن القلعة الحمراء ستشهد موسمًا انتخابيًا شديد المنافسة، خاصة بعد إعلان محمود الخطيب، أسطورة الأهلي، ترشحه للانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة.

كانت الأنباء تشير نحو ترشح ترشح “بيبو”، على مقعد رئاسة النادي الأهلي، إلا أنه لم يعلن رسميًا حتى الدقائق القليلة الماضية.

طاهر يرفض الإعلان رسميًا لهذه الأسباب

رفض المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي المصري الحالي “المعين”، الإعلان بشكل رسمي عن ترشحه لرئاسة الأحمر، في الانتخابات القادمة، المقرر أن تقام قبل يوم 30 نوفمبر المقبل، بالرغم من إعلان الخطيب منذ قليل عن ترشحه رسميًا.

رفض طاهر، الإعلان حالياً عن الترشيح،ربما يرجع إلى حرصه على الحفاظ على أجواء القلعة الحمراء خلال هذا الفترة الحرجة، حتى لا تحدث انقسامات بين الأعضاء، ويسترب ذلك الأ/ر إلى جهاز الكرة المقبل على مباراة هامة ومصيرية أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

باب الترشح سيفتح يوم 9 أكتوبر المقبل، وينتزر أنصار محمود طاهر، إعلانه رسميًا عن ترشحه لانتخابات الأهلي مرة أخرى وفقاً للائحة الاسترشادية.