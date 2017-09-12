أعلن محمود الخطيب، أسطورة الأهلي الأسبق، عن ترشحه بشكل رسمي لانتخابات القلعة الحمراء المقبلة، المقرر إقامتها نهاية العام الجاري، على مقعد الرئاسة، لينافس محمود طاهر رئيس الأهلي الحالي.

وأصدر الخطيب بيانًا جاء فيه،

“تكليفًا من أعضاء وعشاق نادينا العريق “الأهلى”.. واحترامًا وتقديرًا لمخاوف أعضاء النادى المشروعة على قيم ومبادئ وتقاليد “الأهلي” الراسخة المتوارثة.. ونزولًا على رغبة عامة للأهلاوية.. وحسمًا لأى جدل.. قررت وزملاء لى الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأهلي في الانتخابات التي باتت إلزامية بحكم القانون والمقرر الانتهاء منها قبل الثلاثين من نوفمبر المقبل”.

الأمر لله أولًا.. ولأعضاء النادي ثانيًا.. بأن يتولى الأصلح إدارة نادينا الحبيب “الأهلي”.

الخطيب يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات الأهلي

كانت محمود الخطيب الملقب بـ”بيبو”، قد أعلن ترشحع رسميًا لخوض انتخابات النادي الأهلي، بعدما ترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن وجود النية لدى نائب رئيس القلعة الحمراء الأسبق في الترشح لرئاسة النادي الأهلي خلال الانتخابات المقبلة.

ولم يتم حتى الآن، الاستقرار على قائمة بيبو بشكل كامل ورسمي.