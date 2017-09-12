الأهلي يعلن موعد انضمام “الشامي”

أعلن ناي الأهلي وصول اللاعب عبدالله الشامي المدافع السوري والمنضم حديثا للقلعة الحمراء، خلال 48 ساعة.

الشامي يحصل على تأشيرة دخول مصر

وأكد سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي،أن اللاعب حصل على تأشيرة دخول مصر، بعد وصولها للسفارة المصرية في سوريا.

وقال عدلي في تصريحات إذاعية لبرنامج “ستاد الهدف”، إنه سيقوم بإنهاء حجز الطيران للاعب، ليصل للقاهرة خلال اليومين القادمين.

وفي وقت سابق كان اتحاد الكرة، قد قرر السماح لأندية الدوري بضم لاعبين من أصحاب الجنسية السورية أو الفلسطينية، على أن يعاملوا معاملة اللاعب المحلي.

وفي سياق أخر حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعد غد الخميس موعداً للدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب استعداداً لمواجهة الترجى التونسى.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي فى ذهاب دور الــ16 لدورى الأبطال الإفريقى المقرر لها السبت المقبل فيما ستقام مواجهة الإياب بعدها بأسبوع بملعب رادس الشهير.

ويعود الأهلي للتدريبات بصفوف مكتملة باستاد مختار التتش بعد أن قاد الجهاز الفنى مباراة ودية أمام الجونه لمجموعة اللاعبين التى لم تشارك فى مواجهة طلائع الجيش.

وانتهت مواجهة الأهلي والجونة الودية بالتعادل الإيجابى 1-1 فى منافسات المرحلة الاولى للدوري.