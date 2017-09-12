مرتضى منصور: مايوكا حصل على جميع حقوقه

خاطب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” للرد على شكوى الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق السابق.

الزمالك يؤكد حصل مايوكا على كل مستحقاته

ورحل اللاعب الزامبي مايوكا قد رحل عن صفوف الزمالك قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي، إثر اتفاق بينه وبين رئيس النادي على الرحيل بالتراضي.

وعقب الرحيل تقدم بشكوى للفيفا يطالب فيها بمستحقاته لدى النادي الأبيض، مطالبا بالحصول على مليون دولار قيمة مستحقاته لدى النادي.

ورد الزمالك برئاسة مرتضى منصور على إدعاء مايوكا، بخطاب للاتحاد الدولي لكرة القدة “فيفا”.

وأكد الزمالك في خطابه لـ”الفيفا” اللاعب الزامبي حصل على جميع حقوقه ولا توجد له مستحقات متأخرة لدى النادي.

واستند الزمالك في خطابه على تقديم كل الأوراق التي تثبت حصول اللاعب على حقوقه.

وضمت إدارة الزمالك إقرار من توقيع اللاعب في الخطاب المقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بحصوله على كافة مستحقاته من قبل القلعة البيضاء لقطع الطريق أمام المهاجم الزامبي لإدانة النادي ومجلس الإدارة.

وكان مايوكا قد لعب مع الزمالك الموسم الماضي، في 15 مباراة بواقع 12 مباراة بالدوري، ومباراتين بدوري الأبطال، ومباراة بالكأس.

وسجل صاحب الـ27 عاما، خلال الـ 15 مباراة التي لعبها هدفا وحيدا ولم يصنع أي هدف لزملائه.