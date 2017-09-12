مدرب الأهلي: مبارتنا أمام الترجي نهائي مبكر

يستعد الأهلي للعودة لمنافسات دوري أبطال أفريقيا، بصطدم قوي أمام الترجي التونسي، المقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يصطدم بالترجي في دوري أبطال أفريقيا

وكان الأهلي قد تعادل في مستهل مشواره بالدوري أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق.

وقال أحمد أيوب، المدرب العام للنادي الأهلي، أن الفريق أمامه مباراة صعوبة بمواجهة الترجي التونسي.

وأضاف أيوب، في تصريحات لمحطة “نغم إف إم” الإذاعية، إن مواجهة الترجي المقبلة تعد نهائي مبكر، مؤكدًا أن دائمًا مباراة الأهلي أمام الفرق التونسية صعبة وتتسم بالقوةز

وأوضح أن الترجي أكثر جاهزية من الأهلي، كونه حقق لقب البطولة العربية بالإضافة لخوض منافسات الدوري في تونس قبل أربعة أسابيع.

وأشار إلى أن الأهلي يملك عناصر مميزة وخبرات عالية في جميع الخطوط، كما ان الجهاز الفني للأهلي درس جيدا المنافس.

وكشف أيوب عن أقوى سلاح لدى الترجي، مؤكدًا على ان التنظيم اشديد داخل الملعب أهم مميزات الفريق التونسي.

واختتم مدرب الأهلي:” الترجي يستطيع صنع كثافة عددية في الخطط الأمامي للمنافسين، بجانب تواجد لاعبين دوليين ذوي خبرات كبيرة في صفوفه”.