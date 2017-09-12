تقرير حكم مباراة الأهلي والجيش يبريء البدري وجهازه الفني

قدم أحمد حمدي حكم لقاء الأهلي وطلائع الجيش، تقريرا عن اللقاء الذي أقيم الأحد، ضمن الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي غير مدان بتقرير حكم مواجهة الجيش

وإنتهى اللقاء بين الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل بهدف لكل فريق، في مباراة أقيمت على ملعب السلام.

وشهدت المباراة جدل تحكيمي، بسبب قرارات الحكم أحمد حمدي، والتي وصفها مسؤولو الأهلي بالغير صحيحة، مؤكدين انها سبب عدم فوز الأهلي بنقاط المباراة الثلاث.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن قيام الحكم بتسليم تقريره، لتكون نتيجته إدانة الجهاز الفني للأهلي أثناء المباراة أو بعد انتهائها.

وأضح المصدر أن الحكم ذكر في تقريره أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، هو الوحيد الذي تحدث مع الحكم، وعلق خلال حديثه على أدائه التحكيمي.

وأشار المصدر إلى أن تقرير الحكم ألزم عدم توقيع أي عقوبات على الجهاز الفني للأهلي، وفي حالة صدور عقوبة من جانب لجنة المسابقات ستكون بسبب هجوم حسام البدري وسيد عبدالحفيظ على الحكم في وسائل الإعلام بعد انتهاء اللقاء.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى عصام عبد الفتاح المشرف على لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة دي أم سي سبورتس، إن ناديه يضع كل تركيزه حاليا على مواجهته الهامة والمرتقبة أمام الترجي التونسي بدور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف، أن الأهلي قرر غلق ملف مباراة الجيش، على الرغم من استمرار المشرف على لجنة الحكام في الحديث عنها.