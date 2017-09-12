صلاح يتحدث عن بداية مشواره في دوري الأبطال مع ليفربول

أبدى المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، سعادته بالبداية الجيدة له مع فريقه الجديد.

صلاح يبدأ مشواره الأوروبي مع ليفربول

وقال صلاح، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لليفربول، إنه لا يشعر بالغربة داخل ليفربول، فالأجواء بشكل عام تشعره بانه داخل اسرته.

وأضاف، أنه سعيد بما حققه حتى الآن مع ليفربول، مشيرًا إلى أنها تعد بداية جيدة، ويسعى لتحقيق المزيد والمساهمة في جلب الانتصارات للفريق.

وأوضح أنه الفريق به العديد من اللاعبين المميزين، ولذلك فهو سعيد بالتواجد وسطهم.

وتطرق لاعب ليفربول للحديث هزيمة فيقه بخماسية أمام مانشستر سيتي بالبريميرليج، مطالبا نسيان ما حدث والتركيز في المباراة المقبلة.

وأوضح أن يجب على الجميع التركيز في المباراة المقبلة، ونسيان نتيجة واداء المباراة الماضية أمام السيتي.

وأكد أنه مستعد لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا، ويأمب في تقديم بداية قوية مع فريقه و نحقق الانتصار في أول مباراة بدور المجموعات.

ويستضيف الريدز مساء الأربعاء نظيره إشبيلية الإسباني، في ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد انضم لصفوف ليفربول قبل بداية الموسم قادمًا من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.

وخاض صلاح حتى الآن في 6 مباريات في البريميرليج ودوري الأبطال، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وحصل صاحب الـ 25 عاما على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس، وحصل هدفه في شباك أرسنال على جائزة أفضل هدف لنفس الشهر.