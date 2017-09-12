بيريز يختار موهبة أرجنتينية لخلافة رونالدو

اختار فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن الخليفة المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حال رحيله عن النادي.

بيريز يختار ديبالا لخلافه رونالدو

وتحدثت صحيفة “ديلي ستار”، عن تقارير إسبانية، تشير للخليفة الشرعي لكريستيانو رونالدو في ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة، أن بيريز يرى الأرجنتيني باولو ديبالا، قناص يوفنتوس الإيطالي، الوريث الشرعي لكريستيانو رونالدو.

وظهر ديبالا كلاعب موهوب في أوروبا، منذ انضمامه إلى صفوف يوفنتوس، قادمًا من باليرمو عام 2015، مقابل 32 مليون يورو.

وكانت قد انتشرت تقارير تفيد برغبة برشلونة في التعاقد مع ديبالا خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

يذكر ان صفقة ديبالا إلى برشلونة لم تتم، ليبدأ الموسم ويستمر اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريقه الإيطالي.

ومن جانبه تحدث وكيل الأعمال الإيطالي الشهير، مينو رايولا، عن توقعه للنادي الذي يوافق امكانيات ديبالا، مؤكدًا أن انسبهم للموهبة الأرجنتينة الشابة هم أندية ريال مدريد أو مانشستر يونايتد أو السيتي.

ويحتل باولو ديبالا، صدارى هدافي الدوري الإيطالي برصيد 5 أهداف، بالتقاسم مع مواطنه ماورو إيكاردي، بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة.