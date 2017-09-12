سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لعصام عبد الفتاح

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى عصام عبد الفتاح المشرف على لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري.

الأهلي يتعادل أمام طلائع الجيش وجدل تحكيمي بعد المباراة

وسقط في فخ التعادل أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق ، في مستهل مشوار الفريق الأحمر بالدوري الممتازز

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة دي أم سي سبورتس، إن ناديه يضع كل تركيزه حاليا على مواجهته الهامة والمرتقبة أمام الترجي التونسي بدور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف، أن الأهلي قرر غلق ملف مباراة الجيش، على الرغم من استمرار المشرف على لجنة الحكام في الحديث عنها.

وشهدت مباراة الأهلي والجيش جدلا تحكيميا، بسبب بعض القرارات الغير صحيحة من حكم اللقاء أحمد حمدي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن عصام عبد الفتاح يخرج دائما يتحدث على ان الأهلي يهاجم ويسيء للحكام وهذا ليس صحيح، والدليل على ذلك أن الأهلي هو من يرغب في انهاء الأزمة.

وأكد مدير الكرة بالأهلي على أن فريقه لا يشغل سوى مواجهة الترجي، ويرغب في عبورها والتأهل للأدوار التالية.

ورفض عبد الحفيظ المقارنة بين خطأ جهاد جريشة في مباراة الزمالك والمقاصة وبين ما حدث أمام الجيش، مؤكدا ان الأول أخطأ خطأ واحد، ولكن في مبارة الأهلي كانت الأخطاء بالجملة .

وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن فريقه لن يكون عبرة للفريق الأخرى كما يتصور البعض، ولن يكون مقبول وغير مسموح به.