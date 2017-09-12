وجه تيري هنري نجم منتخب فرنسا السابق وأحد أساطير فريقي برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي رسالة إلي باكاماني ماشامبي لاعب الأهلي الجديد.

وسجل نجم فرنسا كلمة خاصة للاعب الأهلي الجديد قال خلالها “أهلا باكاماني، أتمني لك التوفيق”.

وأضاف “ارفع رأسك عاليا، اعمل بجد واجتهاد”.

وهناك علاقة صداقة قوية تجمع هنري وماشامبي حيث تعرف نجم الديوك السابق علي ماشامبي أثناء زيارة له لجنوب أفريقيا، وقتها كان ماشلامبي موهبة فريق بيدفيست ولفت نظر هنري لتنشأ علاقة صداقة قوية بينهما حتي الآن.

وتألق ماشلامبي مع الأهلي أمس وسجل هدفين للفريق أمام الجونة في المباراة الوديه التي جمعت بينهم على ملعب مختار التتش.

وفاز المارد الأحمر بسداسية أمام الجونة وسجل الهدف الأول جونيور أجايي في الدقيقة الـ 10 والثاني من اللاعب أحمد حمودي في الدقيقة الـ 17 وأحرز ميدو جابر بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 41 من عمرو الشوط الأول وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب عمرو في الدقيقة الـ 57، قبل أن يسجل باكاماني الهدفين الخامس والسادس.