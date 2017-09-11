رفض عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إهانة الحكام المصريين بعد انتقاد أحمد حمدي حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وصرح عبد الفتاح عبر برنامج المقصورة بقناة دي إم سي سبورتس، قائلا “لن نسمح بإهانة التحكيم، من لايثق في الحكام المحليين يطلب حكام أجانب لمبارياته”.

وتساءل “لماذا توريط التحكيم في الصراعات بين الأندية الكبيرة؟”.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي، أصدرت خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تؤكد خلاله على ضرورة التركيز على اختيار الحكام “الكفء” المكلفين بإدارة مبارياته خلال الفترة المقبلة من الدوري، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأحمر مع نظيره طلائع الجيش أمس.

وأكد الأهلي في خطابه، أن أخطاء الحكم “أحمد حمدي”، الذي أدار المباراة، لا يمكن قبولها أو تجاهلها، خاصة وأنها أثرت على نتيجة المباراة -بشكل سلبي- التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في حين أن الفريق الأحمر كان الأقرب للفوز.

وحذرت إدارة الأهلي، من إثارة الأزمات والمشكلات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن تلك الأخطاء لا يمكن قبولها أو تجاهلها، مضيفة بأن مسئولي القلعة الحمراء لا يودون، إثارة أية أزمات قد تنتهي بكوارث ومشكلات ستصعب مواجهتها لاحقا، لكن لن يمنع ذلك الأهلي من الاحتجاج والمحافظة على حقوقه وعدالة المسابقة بكل مبارياتها.