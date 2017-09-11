حدد خالد عبد العزيز وزير الرياضة موعد عودة الجماهير للمدرجات من جديد وحضور المباريات من الملعب بدلا من الاكتفاء بمشاهدتها عبر شاشات التلفاز.

وزير الرياضة: التأهل للمونديال يعيد الجمهور للمدرجات

وأكد عبد العزيز أن صعود المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا سيعيد الجمهور للمدرجات من جديد، مشيرا إلى الظهور الجيد للجمهور أمام أوغندا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال يساهم في ذلك.

وكان المتنتخب المصري قد تخطى عقبه نظيره الأوغندي، يوم 5 سبتمبر الماضي على ملعب برج العرب، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، وسجل محمد صلاح هدف الفوز للفراعنة.



ومن المقرر أن يتم طرح التذكرة الموحدة بـ٧٥جنيها والدرجه الأولي بـ٢٠٠ جنيه، وذلك لمباراة الكونغو.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي، المحدد إقامتها على ستاد برج العرب يوم 8 أكتوبر المقبل، في تصفيات مونديال روسيا.

وفي وقت سابق كانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 60 ألف متفرج للقاء مصر والكونغو.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الخامسةبرصيد 9 نقاط، متفوقا على اقرب منافسيه اوغندا وبفارق نقطتين.