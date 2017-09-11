رد خالد عبد العزيز وزير الرياضة على اتهامات النادي الأهلي ضده بالتعنت في أزمة النادي واللجنة الأولمبية.

وأكد وزير الرياضة أنه لايوجد تعنت ضد إدارة الأهلي، ورد على ذلك بأنه من أعاد تعيين المجلس الحالي بعد قرار حل مجلس محمود طاهر.

من ناحية أخرى تحدث شمس شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن موقف ناديه من قرار قرار ابطال الجمعية العمومية.

وقال في تصريحات إذاعية، أن إدارة الأهلي تنتظر ردا رسميا من اللجنة الأوليمبية المصرية، على الخطاب الذي تم إرساله للاستفسار عن الأسباب والأسانيد القانونية التي اعتمدت عليها لإبطال الجمعية العمومية الخاصة للنادي، وما استتبع ذلك باعتماد اللائحة الاسترشادية.

وأوضح ان إدارة الأهلي من حقها معرفه أسباب بطلان الجمعية العمومية من الناحية القانونية.

وتابع:” حجة إقامة الجمعية في مقر وفرع التي تستند عليها وزارة الشباب ليس لها مبرر، خصوصا أن الوزارة أخطرت الأهلي رسميا في 2015 أن فرع مدينة نصر يعد مقرا رسميا مثل الجزيرة”.

وينتظر الأهلي رد اللجنة الأوليمبية، ليقوم بعدها باتباع القانون واتخاذ الخطوات التي تحافظ على حقوقه، سواء باللجوء لمركز التسوية والتحكيم وأيضا المحكمة الرياضية الدولية.