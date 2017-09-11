نيبوشا يشاطر فاروق جعفر أحزانه في عزاء شقيقته

حضر المونتينجري نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك العزاء الخاص بشقيقة فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء الأسبق والمستشار الفني لمجلس إدارة القلعة البيضاء.

نيبوشا يحضر عزاء شقيقة فاروق جعفر

وحرص نيبوشا ومعه مواطنه ماركو مدرب الأحمال بالإضافة إلى طارق يحيى المدرب العام للفريق، و مدحت عبد الهادي المدرب المساعد على التواجد في عزاء شقيقة فاروق جعفر.

وتوفيت شقيقة فاروق جعفر أمس وتم تشييع الجنازة من حي المنيرة.

وكان الزمالك قد تعادل 1-1 مع الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقاد نيبوشا تدريب الزمالك اليوم وخصص فقرة كاملة لعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام الإنتاج قبل أن يتوجه للعزاء مساءً.

ومن المعروف أن الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر كان من أشهر الأجانب الذين يشاركون المصريين مناسباتهم وأعيادهم وحرص طوال تواجده في مصر على مشاركة نجوم الكرة أفراحهم وأحزانهم قبل رحيله بعد الخسارة 6-1 من غانا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2010.