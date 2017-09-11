حسام البدري يغضب على أحمد الشيخ

هاجم حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي مستوى نجوم فريقه عقب التعادل مع طلائع الجيش 1-1 في الدوري المصري.

ورغم أن حسام البدري حمل الحكم أحمد حمدي مسئولية التعادل أمام وسائل الإعلام فإنه في غرف خلع الملابس، ومع أعضاء جهازه الفني أبدى غضبه الشديد من تراجع مستوى اللاعبين واتهمهم بخذلانه أمام الطلائع.

حسام البدري ينتقد أحمد الشيخ أمام الطلائع

وانتقد البدري مستوى أحمد الشيخ رغم إحرازه التعادل مؤكدًا لجهازه المعاون أنه كان ينتظر منه أكثر من ذلك لكنه اختفى أمام طلائع الجيش مما أجبره على تغييره في الشوط الثاني.

وينوي حسام البدري إجراء 3 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بخلاف التشكيل الذي خاض به مباراة طلائع الجيش.

واستقر حسام البدري على الدفع بالثلاثي علي معلول ومؤمن زكريا وجونيور أجايي على حساب حسين السيد ووليد سليمان ووليد أزارو على الترتيب.

وكان الأهلي قد لعب مباراة طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: حسين السيد وأحمد فتحي وسعد سمير ورامي ربيعة

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وأحمد الشيخ وعبد الله السعيد ووليد سليمان

خط الهجوم: وليد أزارو