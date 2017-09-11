النيل الرياضية تبث مباراة الأهلي والترجي في أبطال أفريقيا

أعلنت قناة النيل الرياضية إذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد برج العرب يوم السبت المقبل 16 سبتمبر الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

ويستعد المارد الأحمر لاستضافة الفريق التونسي في مباراة الذهاب قبل السفر إلى تونس عندما يحل ضيفا على الفريق، في مشواره نحو تحقيق لقب البطولة الغائب منذ آخر تتويج باللقب الأفريقي عم 2013.

وتأهل الأهلي لدور ربع النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف الوداد الرياضي الذي تصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

بينما تأهل الفريق التونسي للدور ذاته بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، متفوقا على صن داونز الجنوب أفريقي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وتعثر الأهلي في أول مبارياته بالدوري الممتاز أمام طلائع الجيش بعدما تعادل بهدف لمثله، حيث تأخر بهدف عن طريق ركلة جزاء قبل أن يعود أحمد الشيخ ويسجل هدف التعادل لفريقه عن طريق ركلة حرة.

وحصد المارد الأحمر نقطة واحدة فقط في مستهل مشواره بالبطولة التي حصدها دون هزيمة الموسم الماضي.