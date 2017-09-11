تريزيجيه يصنع ويسجل ويقود قاسم باشا لفوز مثير في الوقت القاتل (فيديو)

فاز فريق قاسم باشا المحترف صمن صفوفه محمود حسن “تريزيجيه” على مالطية سبور 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي.

وساهم تريزيجيه في فوز فريقه المثير بصناعته الهدف الأول وإحرازه الثاني ليخطف أغلى 3 نقاط لفريقه.

تريزيجيه يصنع ويسجل لقاسم باشا

وصنع تريزيجيه الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية بعد مراوغة الظهير الأيمن لمالطية ولعب عرضية رائعة سجل منها جون موريلو مهاجم فريقه الهدف الأول ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يتعادل المنافس ثم يخطف قاسم باشا الفوز في الدقيقة 89.

سجل أهداف قاسم باشا جون موريلو وتريزيجيه ونيوماير في الدقائق 2و49و89، بينما أحرز لمالطية إرين وكارا في الدقيقتين 10 و72.

وشهدت الدقيقة 89 قمة الإثارة في المباراة عنددما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 قبل أن يخطف قاسم باشا الفوز القاتل

ورفع قاسم باشا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع بعد مرور 4 مباريات.

وكان تريزيجيه قد سجل هدفًا في المواجهة التي خاضها قاسم باشا ضد بيشكتاش في الجولة الثانية من الموسم الجاري للمسابقة المحلية بتركيا.

وشارك محمود حسن تريزيجيه في مباراة اليوم أساسيًا لتكون المرة الرابعة على التوالي التي يشارك بها أساسيًا منذ انضمامه إلى قاسم باشا في الانتقالات الصيفية قادمًا من أندرلخت البلجيكي.

ولعب تريزيجيه في المباراة كجناح أيسر وهو المركز الذي اعتاد عليه مع هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر منذ توليه المسئولية.