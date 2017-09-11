أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن تعجبه تجاه عدم اتخاذ قرار من اتحاد الكرة ضد أحمد حمدي الحكم الذي أدار مباراة فريقه أمام طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمس الأحد في الجولة الأولى للدوري المصري.

عبد الحفيظ يتعجب من عدم إيقاف الحكم أحمد حمدي

وأكد عبد الحفيظ في تصرحاته لإذاعة ميجا إف إم بأنه من الغريب عدم إصدار قرار بإيقاف الحكم حتى الآن.

وأشار إلى أن الأزمة تكمن في كيفية اختيار حكم يدير مباراة للأهلي في بداية مشواره ببطولة الدوري.

كما صرح عبد الحفيظ أمس عقب اللقاء قائلا “ما حدث اليوم يدل علي سوء اختيارات لطاقم التحكيم وليس في كل مرة الأهلي سيكون مضطرا يقبل القرارات والقدرات الضعيفة للبعض بهذا الشكل”.

وتعرض حكم اللقاء لانتقادات عديدة من الجمهور المصري بشكل عام والجمهور الحمر بشكل خاص، حيث تسبب هذا التعادل في فشل الأهلي في حصد أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.