تريزيجيه يصنع ويسجل لقاسم باشا أمام مالطية سبور (فيديو)

سجل محمود حسن “تريزيجيه” جناح نادي قاسم باشا هدفاً لفريقه في الدقيقة 49 للمباراة المقامة أمام مالطية سبور في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

تريزيجيه يصنع ويسجل لقاسم باشا

وسجل تريزيجيه الهدف الثاني لفريقه ليتقدم له 2-1 بعدما كان قد صنع الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية بعد مراوغة الظهير الأيمن لمالطية ولعب عرضية رائعة سجل منها جون موريلو مهاجم فريقه الهدف الأول.

وكان تريزيجيه قد سجل هدفًا في المواجهة التي خاضها قاسم باشا ضد بيشكتاش في الجولة الثانية من الموسم الجاري للمسابقة المحلية بتركيا.

وشارك محمود حسن تريزيجيه في مباراة اليوم أساسيًا لتكون المرة الرابعة على التوالي التي يشارك بها أساسيًا منذ انضمامه إلى قاسم باشا في الانتقالات الصيفية قادمًا من أندرلخت البلجيكي.

ويلعب تريزيجيه في المباراة كجناح أيسر وهو المركز الذي اعتاد عليه مع هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر منذ توليه المسئولية.

يذكر أن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق سجل “هدفين” حتى الآن مع الفريق، الذي يحتل المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 4 نقاط.