بالفيديو.. أول 3 عناصر قوة في أداء باكاماني ماهلامبي مع الأهلي

ظهرت قدرات باكاماني ماهلامبي لاعب نادي الأهلي الجديد مبكرًا خلال الدقائق التي شارك بها في مباراة الجونة الودية وانتهت بفوز القلعة الحمراء بسداسية نظيفة.

قدرات باكاماني تظهر أمام الجونة

ودخل باكاماني بديلا لجونيور أجايي في الدقيقة 55 من عمر المباراة وسجل هدفين وظهرت بصماته مبكرًا.

أول بصمات باكاماني كانت القدرة على المراوغة حيث راوغ 3 لاعبين من الجولة مع أول لمسة وحصل على ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء (شاهد من هنا)

وسجل باكاماني الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة 78 من تمريرة مميزة من عمرو بركات ظهرت فيها سرعة اللاعب ليسجل البصمة الثانية.

وأضاف باكاماني الهدف الثالث من تمريرة متبادلة بالكعب مع عماد متعب ليظهر مدى قدرته على الانسجام مع زملائه سريعًا رغم صغر سنه.

وكان الأهلي قد تعاقد مع باكاماني مالاهمبي قادمًا من بيدفيست الجنوب إفريقي مقابل حصول الأخير على مليون و300 ألف يورو للاستغناء عنه.

ويجيد باكاماني اللعب في مراكز المهاجم الصريح والجناحين الأيمن والأيسر وهو ما يعد نقاط قوة للمشاركة مع الأهلي.