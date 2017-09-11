الأهلي يكتسح الجونة بسداسية نظيفة.. وباكاماني يتألق

حقق فريق الأهلي فوز عريض على نظيره الجونة في المباراة الوديه التي جمعت بينهم على ملعب مختار التتش، بسداسية نظيفة.

وافتتح جونيور أجايي الأهداف في الدقيقة الـ 10، قبل أن يضيف اللاعب أحمد حمودي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 17 وأحرز ميدو جابر الهدف الثالث في الدقيقة الـ 41 من عمر الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني لم يكتف المارد الأحمر بالثلاثية ليضاعف النتيجة حيث سجل عمرو بركات الهدف الرابع في الدقيقة الـ 57، قبل أن يسجل باكاماني الهدفين الخامس والسادس (طالع التفاصيل).

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد نجيب، أيمن أشرف، صبري رحيل.

الوسط: كريم نيدفيد، هشام محمد، أحمد حمودي، ميدو جابر، صالح جمعة.

وفي الهجوم: النيجيري جونيور أجايي.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمس أمام طلائع الجيش بهدف لمثله في افتتاح مشواره بالدوري الممتاز.

ويستعد المارد الحمر لمواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 16 سبتمبر الجاري من أجل استكمال مشواره بالبطولة.