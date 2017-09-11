تريزيجيه يصنع هدف قاسم باشا في مالطية سبور (فيديو)

صنع محمود حسن “تريزيجيه” جناح نادي قاسم باشا هدفاً لفريقه خلال المباراة التي تجمعه مع مالطيا سبور في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

تريزيجيه يصنع للمرة الثانية مع قاسم باشا

وراوغ تريزيجيه الظهير الأيمن لمالطيا سبورت ولعبها عرضية رائعة سجل منها جون موريلو مهاجم فريقه الهدف الأول في الدقيقة الثانية عن عمر المباراة.

وكان تريزيجيه قد صنع هدفاً في مواجهة قاسم باشا مع فريق ألانيا سبور في الجولة الأولى من الدوري التركي كما سجل هدفًا.

كما سجل تريزيجيه هدفًا ثانيًا في المواجهة التي خاضها قاسم باشا ضد بيشكتاش في الجولة الثانية من الموسم الجاري للمسابقة المحلية بتركيا.

وبدأ محمود حسن تريزيجيه مباراة اليوم لتكون المرة الرابعة على التوالي التي يشارك بها أساسيًا منذ انضمامه إلى قاسم باشا في الانتقالات الصيفية قادمًا من أندرلخت البلجيكي.

ويشارك تريزيجيه في المباراة كجناح أيسر وهو المركز الذي اعتاد عليه مع هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر.

يذكر أن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق سجل “هدفين” حتى الآن مع الفريق، الذي يحتل المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 4 نقاط.