لجنة الحكام تصدر بيانا صادما للأهلي عن حكم مباراته أمام الطلائع

أصدرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح بيانًا حول ما أثير عن إيقاف أحمد حمدي حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الأولى من الدوري المصري.

بيان لجنة الحكام عن حكم مباراة الأهلي والجيش

وجاء بيان اتحاد الكرة في صورة تصريحات لعصام عبد الفتاح نصه كالتالي:

“أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على لجنة الحكام أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن إيقاف الحكم أحمد حمدي الذي أدار مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز ، واصفًا هذه الأخبار بأنها عارية تماما من الصحة ، راجيا من كل الإعلاميين عدم تناول ما يخص التحكيم المصري إلا من خلال قنواته الشرعية ، وإسهاما من الإعلام على تمكين الحكام من تأدية دورهم في بيئة مشجعة على الارتقاء بمستواهم وبما يساعد على إنجاح المسابقة الأولى للكرة المصرية.

وكان نادي الأهلي قد احتج على الحكم أحمد حمدي بدعوى تسببه في التعادل لتجاهله احتساب 3 ركلات جزاء صحيحة للقلعة الحمراء.